Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat, Bursaspor maçı öncesi oyuncularını motive etmek için Atatürk'ten örnek verdi. Adana ekibi, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Mehmet Akyüz (2) ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-1 kazanan Adana ekibinde teknik direktör Ümit Özat'ın, maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşıldı.

Özat, oyuncularını motive etmek için Atatürk'ten örnek verdi.

"ATATÜRK BEN UMUDUMU HİÇ KAYBETMEDİM DİYOR"

43 yaşındaki teknik adam, "Çocuklar bir şeyleri kazanmak önce insanın zihninde başlar. Varlığın değerini bilmek için yokluğu mutlaka yaşamak gerekiyor. Bu sene bu elde edeceğiniz varlığı, kazanacağınız kupanın değerini geçen seneden çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü geçen sene bu acıyı, bu darlığı bu yokluğu herkesten fazla yaşadınız. Her maç konuşmamda, içinden geldiği gibi konuştum. Kimseden alıntı yapmadım. Ama bugün şöyle başlamak istiyorum. Büyük önder Atatürk diyor ki; 'Umutsuz insan vardır, ben umudumu hiç yitirmedim'. Ayrıldığım günden bu yana tekrar buraya döneceğime ve bu takımla başarılar yakalayacağıma dair umudumu hiç yitirmedim. Peki siz bu şampiyonluğu yakalayacağınıza dair inancınızı yitirdiniz mi? Yakalayacak mısınız? İnanıyor musunuz? Allah utandırmasın." diyerek oyuncularını sahaya sürdü.

Ümit Özat, oyuncularını Atatürk'le motive etmeye çalıştı - İZLE