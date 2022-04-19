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    Ümit Özat: Şenol Güneş Federasyon başkanı olabilir

    Ümit Özat: Şenol Güneş Federasyon başkanı olabilir

    Eski milli futbolcu Ümit Özat, Şenol Güneş'in TFF'nin yeni başkanı olabileceğini iddia etti. Deneyimli futbol adamı, "Tahmin değil bilgi aldım" diyerek şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:40
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    TFF'de Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor.

    Başkanlık için birçok isim ortaya atılırken en ilginç olanı ise eski milli futbolcu Ümit Özat'tan geldi.

    "Yeni başkan Şenol Güneş olabilir"

    Radyospor'a konuşan Özat, "TFF'nin yeni başkanı Şenol Güneş olabilir. Bu bir tahmin değil, bilgidir. Siyasiler de Şenol Güneş'i istiyor." ifadelerini kullandı.

    Ülkemizde A Milli Takım başta olmak üzere Trabzonspor ve Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in, bu iddiaya nasıl bir cevap vereceği de merak ediliyor.

    Ümit Özat: Şenol Güneş Federasyon başkanı olabilir #1

    Ümit Özat: Şenol Güneş Federasyon başkanı olabilir #2


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