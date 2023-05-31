Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Ümit Özat, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi hakkındaki sözleriyle yeniden gündem oldu.

"20 gol atarsa saçlarımı kırmızıya boyatacağım. Bizde söz namus" sözleri hatırlatılarak Ümit Özat'ın saçlarını kırmızıya boyatması bekleniyor.

"Bu Icardi'ciler nerede? Ben 'Icardi 20 gol atamaz dediğimde, atarsa saçımı kırmızıya boyatırım dediğimde bir tane delikanlı çıkıp ben de laciverte boyatırım demedi. Atarsa boyatacağım, bizde söz namus."