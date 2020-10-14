Ümit Özat: Süper Lig'de ilk 8'e oynayacak bir takımız

Çok iyi bir takım kurduklarını belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Altay ile 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Ümit Özat, kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Milli maç arasında oyuncularının çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Özat, şöyle konuştu: "Taktiksel olarak Altay maçının hazırlıklarına başladık. İyi bir takımla oynayacağız. Genel olarak takım performansından memnunum. Bu ligde 2 puan ortalaması önemlidir. İnsanlar gol yemediğimiz zaman savunma ağırlıklı oynadığımızı düşünüyor. Bu takım 4 maçta 34 pozisyona girmiş. Buna iyi bakmak lazım. Geçen sene bu takım ikinci yarı 37 puan topladı ama geçen seneki takımda hazır Volkan Şen ve Erkan Zengin gerçeğini unutmamak lazım. Kaldı ki ilk 4 maçta Volkan ve Erkan yoktu. Çok değerli oyuncular aldık ama bu oyuncuların maç kondisyonunu kazanmaları, fiziki anlamda hazır hale gelmeleri zaman alacaktır. Biraz sabırlı olmak lazım."

"SÜPER LİG'DE İLK 8'E OYNAYACAK TAKIMIZ"

Son 3 senenin en iyi başlangıcını yaptıklarını vurgulayan Özat, şunları kaydetti: "Ligin ilk 4 maçında 8 puan aldık. Bu ortalamayla gidersek ilk yarı 34 puan eder. İki senedir ilk yarıyı 24 puanla kapatıyorsun. Biraz sabırlı olmak lazım, bazı oyuncuların fiziki gelişimine ihtiyacımız var. Çocukların çalışmasından memnunum, iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. 8'inci haftayı 18 puan veya üstüyle geçersek ondan sonra bizim işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. İç sahada seyircisiz oynamanın sıkıntısını çekiyoruz. İç sahada seyircili oynasak puan kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Seyirci bizim için itici bir güç. Süper Lig'de ilk 8'e oynayacak bir takımız. Zor olanı buradan çıkmak. Biz de bunu başarmak için uğraşıyoruz."