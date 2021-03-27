Ümit Özat'tan FETÖ açıklaması: İsim isim açıklarım

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, futboldaki FETÖ yapılanmasıyla alakalı çarpıcı söylemlerde bulundu. Özat, Selahattin Baki, FETÖ diyor. Sen önce kapının önümü temizle" dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KENDİ KAPININ ÖNÜNE BAK"

Özat, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin "Artık bu FETÖ'cü zihniyetin Fenerbahçe taraftarının sinir ucuyla oynayıp, insanları sokağa döküp, kaos çıkartmaya çalışmalarına yoruyorum." sözlerine tepki göstererek, "Kendi kapının önüne bak, FETÖ’nün nerede olduğunu görürsün." ifadelerini kullandı.

Futbol Arena'ya konuşan Özat, "FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz. Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım" dedi.

"BİZ F TİPİ DİYORDUK"

Selahattin Baki'nin "FETÖ" açıklamasına ilişkin de konuşan Özat, "Selahattin Baki, FETÖ diyor. Sen önce kapının önümü temizle. Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı? Çoğu insan bu sümüklüye muhterem derken biz F tipi diyorduk." diye konuştu.

"FETÖ'DEN ŞİKAYET EDEN KULÜPLERİN İÇİNDE FETÖ VAR"

FETÖ yapılanmasıyla karşılaşmasının 2000 yılında başladığını belirten Özat, "Benim neler çektiğimi bana sorsunlar onları bu kulübe sokmamak için. Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar, ilahilerle maça gitmek, futbol takımında böyle şeyler olmaz. FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü var, hocasında, yöneticisinde, sportif direktöründe." ifadesini kullandı.