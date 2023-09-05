Ümit Özat'tan Melissa Vargas'a tepki çeken sözler

ensonhaber.com

2009 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan daha sonra ise teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yapan Ümit Özat, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Melissa Vargas'a tepki çeken ifadelerde bulundu.

Turnuvanın en değerli ismi seçilen Vargas hakkında YouTube'da yayınlanan Trivela programına konuşan 46 yaşındaki isim, başarılı oyuncunun milli takımda oynamasını eleştirdi.

"Milli takım olgusu başka bir şey"

Ümit Özat, 23 yaşındaki sporcu hakkında şu sözleri sarf etti:

Bu ülkede doğup, bu ülkede büyüyüp, senin benim gibi bu dili konuşuyor olsaydı bunun kabul edilebilir bir tarafı vardı. Küba Milli Takımı’nda oynayacak potansiyeli olsaydı sence gelir burada oynar mıydı? Bu mu sizin bayrak, millet, vatan duygunuz? Ben bunu kabul etmiyorum. Artık o kapitalist dönen sistemde başarılı olmak için herkesi katıyorlar. Milli takım olgusu başka bir şey.