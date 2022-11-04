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    Ümraniyespor, Alanyaspor'u yenerek ilk galibiyetini aldı

    Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini aldı.
    • 04.11.2022 - 21:55
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    Ümraniyespor, Alanyaspor'u yenerek ilk galibiyetini aldı

    Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

    Umut Nayir 2 golle yıldızlaştı

    Ümraniyespor, karşılaşmanın 21. dakikasında Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi, Geraldo'nun 38. dakikada kornerden attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

    Alanyaspor, 56. dakikada Wilson Eduardo ile farkı bire indirdi ve skor 2-1'e geldi. Ümraniyespor'da ilk golü atan isim olan Umut Nayir, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

    Ümraniyespor, Alanyaspor u yenerek ilk galibiyetini aldı #1

    Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı

    Bu sonucun ardından Ümraniyespor, bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı. Alanyaspor ise 3 hafta sonra kaybetti ve 16 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

    Ümraniyespor, Alanyaspor u yenerek ilk galibiyetini aldı #2

    Ümraniyespor, Alanyaspor u yenerek ilk galibiyetini aldı #3


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