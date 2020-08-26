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    Ümraniyespor, Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Ümraniyespor, Sunderland'ın stoperi Alim Öztürk'ü transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 17:23
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    Ümraniyespor, Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, İngiltere'nin Sunderland takımından savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

    KULÜP RESMEN AÇIKLADI

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Alim" ifadesi kullanıldı.

    İngiltere Üçüncü Lig (League One) ekiplerinden Sunderland'de iki sezon forma giyen Hollanda doğumlu 27 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor ve 1461 Trabzon takımlarında da görev yapmıştı.

    Ümraniyespor, Alim Öztürk ü kadrosuna kattı #1

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