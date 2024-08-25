Ümraniyespor, Ankaragücü'nü mağlup etti Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Haber Merkezi

1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 1-0 kazandı.

HOTİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Engjell Hoti kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 6'ya yükseltti. Ankaragücü ise 3 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ankaragücü ise İstanbulspor'u ağırlayacak.