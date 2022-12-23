Ümraniyespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ümraniyespor - Başakşehir maçı ile 15. haftanın perdesi açılıyor. İşte maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçları bugün başlıyor. Ümraniyespor ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor Süper Lig'de oynadığı 13 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Ümraniyespor topladığı 7 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul Başakşehir Süper Lig'de oynadığı 13 maçta topladığı 24 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..

Ümraniyespor - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Ümraniyespor - Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

Ümraniyespor - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.