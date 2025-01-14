Ümraniyespor deplasmanda Manisa FK'yi farklı geçti

Haber Merkezi
1. Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Manisa FK, Ümraniyespor'u ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serkan Göksu, 10. dakikada Hoti ile 22. dakikada kendi kalesine Oğuz Gürbulak attı.
3 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla 3 maç sonra kazanarak puanını 26 yapan Ümraniyespor, ligdeki bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek.
26 puanda kalan Manisa FK ise İstanbulspor'u konuk edecek.
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