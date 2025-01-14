Ümraniyespor deplasmanda Manisa FK'yi farklı geçti
Haber Merkezi

1. Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Manisa FK, Ümraniyespor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serkan Göksu, 10. dakikada Hoti ile 22. dakikada kendi kalesine Oğuz Gürbulak attı.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla 3 maç sonra kazanarak puanını 26 yapan Ümraniyespor, ligdeki bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek.

26 puanda kalan Manisa FK ise İstanbulspor'u konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor