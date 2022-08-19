Ümraniyespor - Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor.

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İlk yarı sonucu: Ümraniyespor 0-0 Galatasaray

43' Hızlı hücumda Yunus Akgün, savunma arkasına hareketlenen Kerem'in koşu yoluna topu göndermek istedi, Serkan kalesini terk edip tehlikeyi uzaklaştırdı

31' Muslera'nın uzun degajında rakip yarı alanda topla buluşan Yunus Akgün sağ kanattan topu sürükledi ve yakın direğe vuruşunu yaptı. Serkan başarılı.

30' Ceza alanı önünde topu önünde bulan Durel Avounou gelişine sert vurdu, top yandan dışarı çıktı. Karar korner.

26' Torreira'nın önde baskısıyla kazanılan topla ceza alanı dışında buluşan Yunus, müthiş bir plase vurdu, top yandan auta gitti.

18' Ümraniyespor gole çok yaklaştı! Sağ kanatta topla buluşan Mrsic kale ağzına yerden ortaladı, Yonathan Del Valle'nin vuruşu üstten auta gitti.

12' Tek paslarla topu rakip yarı alana taşıyan Sarı-kırmızılılarda Oliveira şık bir topuk pasıyla Seferovic'i gördü. Seferovic'ten açılan topa Kerem müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top savunmadan sekerek kornere gitti.

11' Ümraniyespor'da orta alanda topla buluşan Serkan Göksu sol kanattaki Del Valle'ye uzun bir pas denedi. Boey, araya girerek kafayla Muslera'ya döndü.

5' Ümraniye savunmasındaki hata sonucu ceza alanında topla buluşan Haris Seferovic, pas vermeyi tercih etti, top auta gitti.

4' Sergio Oliveira, savunma arkasına koşu gösteren Seferovic'e uzun bir top gönderdi. Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maç saat 21.00'de başladı.

Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Ümraniyespor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11’ler

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomi, Ermir, Oğuz, Mrsic, Durel, Onur, Alex, Adel

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Torreira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic