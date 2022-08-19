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    Ümraniyespor - Galatasaray maçının ilk 11’leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.
    • 19.08.2022 - 19:57
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    Ümraniyespor - Galatasaray maçının ilk 11’leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor ile karşılaşacak.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.

    Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ümraniyespor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İlk 11’ler

    Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomi, Ermir, Oğuz, Mrsic, Durel, Onur, Alex, Adel

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Torreira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic


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