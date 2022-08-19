- Haberler
- Futbol Haberleri
- Ümraniyespor - Galatasaray maçının ilk 11’leri
Ümraniyespor - Galatasaray maçının ilk 11’leri
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.
- 19.08.2022 - 19:57
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.
Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ümraniyespor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk 11’ler
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomi, Ermir, Oğuz, Mrsic, Durel, Onur, Alex, Adel
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Torreira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic