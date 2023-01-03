Petrol
86.28
0.43%
Euro
19.7984
-0.81%
Dolar
18.7384
0.14%
Altın
1.109
1.07%
Borsa
5674
0.00%
Bitcoin
318.686
0.19%
BTXN Coin
7.15
16.44%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 17 hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşılaşacak. İşte maçın detayları..
    • 03.01.2023 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ümraniyespor ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak.

    Bugün oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından yakından takip araştırılıyor.

    Süper Lig'de düşme hattında bulunan iki takımın karşılaşacağı maçın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

    Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ligde oynadığı son maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu..

    Peki Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

     

    Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman?

    Ümraniyespor - Hatayspor maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.


    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın dövmeli fotoğrafını gerçek sandı
    Magazin

    İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın dövmeli fotoğrafını gerçek sandı

    iPhone 14 Pro ve Pro Max üretim sorunları giderildi
    Teknoloji

    iPhone 14 Pro ve Pro Max üretim sorunları giderildi

    Görüş Bildir