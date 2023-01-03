Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 17 hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşılaşacak. İşte maçın detayları..

Ümraniyespor ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak.

Bugün oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından yakından takip araştırılıyor.

Süper Lig'de düşme hattında bulunan iki takımın karşılaşacağı maçın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ligde oynadığı son maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu..

Peki Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman?

Ümraniyespor - Hatayspor maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.