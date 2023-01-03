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    Ümraniyespor ile Hatayspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
    • 03.01.2023 - 19:51
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    Ümraniyespor ile Hatayspor berabere kaldı

    Süper Lig 17. haftasında Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ile Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    İki takım 1'er puanın sahibi oldu

    Karşılaşma 2-2 eşitlik ile sona erdi. Ev sahibi Ümraniyespor'un gollerini 39. dakikada Durel Avounou ve 67. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.

    Hatayspor'un gollerini ise 24. dakikada Ayoub El Kaabi ve 53. dakikada Saba Lobzhanidze kaydetti.

    Ümraniyespor ile Hatayspor berabere kaldı #1

    Ümraniyespor 10 kişi kaldı

    Ümraniyespor'da Brezilyalı stoper Allyson, 78. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında kırmızı kart gördü ve ev sahibi 10 kişi kaldı.

    Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor ligdeki puanını 11’e yükseltirken, Hatayspor ise 16 puana ulaşmış oldu.

    Ümraniyespor ile Hatayspor berabere kaldı #2

    Ümraniyespor ile Hatayspor berabere kaldı #3


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