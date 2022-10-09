Ümraniyespor ile Kayserispor berabere kaldı

Ümraniyespor ile Kayserispor berabere kaldı

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Maça ev sahibi aleyhine verilen penaltı pozisyonu damga vurdu.

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Burak Şeker'in yönettiği maç 2-2 sona erdi.

İlk yarı Kayserispor, üstünlüğü ile geçildi

Karşılaşmada Kayserispor 25. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi.

Ümraniyespor, öne geçti

Ev sahibi Ümraniyespor'un beraberlik golünü 48. dakikada Umut Nayir kaydetti. 59. dakikada Glumac, Ümraniyespor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Tartışılan penaltı kararı

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise Bernard Mensah sahneye çıktı ve penaltıdan skoru 2-2 yaptı. Hakem Burak Şeker'in verdiği penaltı kararı sosyal medyada tartışma yarattı.

Oyuncunun sırtına çarptığı açıkça görülen pozisyona VAR incelemesine rağmen uyarı gelmemesi ise tepkileri artırdı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

Ümraniyespor'dan tepki geldi

Penaltı pozisyonu sonrası kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ümraniyespor paylaşımında, "Doğramalara doymadınız. Hakem zaten YOK, VAR nerede?" ifadelerini kullandı.

İki takım maçtan 1'er puanla ayrıldı

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Ayrıca Ümraniyespor'da Glumac 90+2. dakikada VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Ligde galibiyet alamayan Ümraniyespor 3, Kayserispor da 13 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek haftayı Ümraniyespor bay geçecek. Kayserispor ise evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.