Ümraniyespor ile Sakaryaspor eşitliği bozamadı

Haber Merkezi

1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, Sakaryaspor'u konuk etti.

Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Kar yağışı nedeniyle müsabaka birkaç kez dururken 68. dakikada hakem Davut Dakul Çelik, zeminin oynamaya elverişli olmadığını belirterek saha kenarında iki takımın teknik heyet ve oyuncularıyla görüştü.

MAÇA ARA VERİLDİ

Hakemler ve oyuncular daha sonra soyunma odasına gitti.

Bu sırada yağış biraz hafiflerken görevliler tarafından saha zemini temizlendi.

Hakemler ve oyuncular sahaya dönerken 20 dakikalık aranın ardından maça kaldığı yerden devam edildi.

Bu sonuçla puanını 37 yapan Ümraniyespor, ligdeki bir sonraki maçında Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

35 puanlı Sakaryaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.