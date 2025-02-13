Ümraniyespor, İstanbulspor'u yendi

Haber Merkezi

1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1'lik skorla kazanarak kritik bir galibiyet aldı.

İLK YARI EŞİTLİKLE TAMAMLANDI

Karşılaşmada ev sahibi ekip, 27. dakikada Poyraz Yıldırım'ın golüyle öne geçti. İstanbulspor, ilk yarının son anlarında 45+1'de Kubilay Sönmez'in attığı golle skoru eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle girildi.

ÜMRANİYESPOR, EVİNDE KAZANDI

İkinci yarıda iki takım da galibiyet için ataklarını sıklaştırırken, Ümraniyespor 79. dakikada Cebio Soukou'nun golüyle tekrar öne geçti.

Mücadelenin son anlarında, galibiyetin mimarlarından Soukou, 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İSTANBULSPOR, 36 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 35'e yükseltirken, İstanbulspor 36 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Adanaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.