Ümraniyespor, Manisa FK'yı mağlup etti

1. Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yi konuk etti.

Karşılaşmada 10 kişi kalan Ümraniyespor, maçı 2-1 kazandı.

ÜMRANİYESPOR GALİP GELDİ

İlk yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken Ümraniyespor, 45+6'da Oğuz Yıldırım ile ilk yarı önde kapadı.

İkinci yarının 64. dakikasında rakibine faul yapan Ümraniyespor'lu Cebio Soukou, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Karşılaşmaya eksik devam eden Ümraniyespor, dakika 78'de Bernardo Sousa ile farkı ikiye çıkardı.

Gole hemen cevap veren Manisa FK, 79. dakikada Diony ile farkı bire indirdi.

90+2'DE GOL İPTALİ

Manisa FK'nin 90+2'de bulduğu beraberlik golü faul nedeniyle iptal edildi.

ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNE KIRMIZI

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, hakeme itirazları sebebiyle karşılaşmada kırmızı kart gördü.