Ümraniyespor-Samsunspor maçı tekrarlanmayacak

TFF, kural hatası yapılan Ümraniyespor-Samsunspor maçındaki hatanın, karşılaşmanın 88. dakikasında yapılması nedeniyle mücadeleyi tekrar ettirmeme kararı aldı.

Dün akşam toplanan TFF Yönetim Kurulu, TFF 1. Lig'de oynanan Ümraniyespor-Samsunspor maçıyla ilgili nihai kararını verdi.

HAKEM DE KURAL HATASI YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Maçın hakemi Ramazan Keleş'in raporunda kural hatası yaptığını itiraf ettiği ve MHK'nın da aynı görüşte olduğu öğrenilirken, TFF Yönetimi'nin de buna uyarak Ümraniye-Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını kabul ettiği ifade edildi.

Ancak toplantıda 'kural hatası' olduğu kabul edilse de, müsabakanın 2-2'lik skorla tescil edilmesi kararlaştırıldı.

GEREKÇESİ, KALAN SÜRENİN AZ OLMASI

TFF'nin, 88. dakikada gerçekleşen pozisyonla ilgili kalan sürenin az olmasından dolayı, hukukçuların da verdiği mütalaa sonrası böyle bir karar aldığı belirtildi.

ÜMRANİYE'DE NELER YAŞANMIŞTI?

Mücadelenin hakemi Ramazan Keleş, oyunu hakem atışıyla başlatması için Samsunlu Djedje’nin önüne topu bırakmış ancak Djedje temas edemeden Ümraniyeli Okan Derici meşin yuvarlağı alıp topu ağlara göndermişti.

Ev sahibini 2-1 öne geçiren bu golün ardından Samsunlular, Okan’a fair-play’e aykırı davrandığı için tepki göstermiş, bunun üzerine Ümraniyeliler centilmenlik örneği gösterip Samsun’un gol atmasına izin vermişlerdi.

KALE VURUŞU OLMALIYDI

Fakat asıl sorun başkaydı. Oyun kurallarında hakem atışının yapılma yöntemi ve ihlal nedenleri şöyle belirtiliyor: "Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun aşağıdaki şekilde tekrar başlar: Eğer top rakip kaleye girerse, kale vuruşu ile; eğer top takımın kendi kalesine girerse, köşe vuruşu ile."







