Ümraniyespor-Samsunspor maçında kural hatası yapıldı

Ümraniyespor-Samsunspor maçını yöneten Ramazan Keleş, hakem atışı sonrası kimseye değmeden atılan golü geçerli sayarak, kural hatasına imza attı.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

2-2 sona eren maçın 90. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

Hakem Ramazan Keleş, oyunu hakem atışıyla başlatması için Samsunlu Djedje’nin önüne topu bıraktı. Ancak Djedje temas edemeden Ümraniyeli Okan Derici meşin yuvarlağı aldı ve kaleci Nurullah’ı çalımlayıp topu ağlara gönderdi.

Ev sahibini 2-1 öne geçiren bu golün ardından Samsunlular, Okan’a, fair-play’e aykırı davrandığı için tepki gösterdi. Bunun üzerine Ümraniyeliler centilmenlik örneği gösterip kalelerini açtılar ve Samsun’un gol atmasına izin verdiler. Maç böylelikle 2-2 sona erdi.

KALE VURUŞU OLMALIYDI

Fakat asıl sorun başkaydı. Hürriyet'in haberine göre; oyun kurallarında hakem atışının yapılma yöntemi ve ihlal nedenleri şöyle belirtiliyor: "Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun aşağıdaki şekilde tekrar başlar: Eğer top rakip kaleye girerse, kale vuruşu ile; eğer top takımın kendi kalesine girerse, köşe vuruşu ile."





SAMSUNSPOR KURAL HATASI İTİRAZINDA BULUNACAK

Tartışılan golde top, hakem atışından sonra sadece Okan’a temas etti, ikinci bir oyuncunun teması olmadı. Bu nedenle golün iptal edilip, oyunun kale vuruşuyla başlaması gerekirdi. Bu, çok net bir kural hatası.

Buradaki en önemli sorun ise sadece hakem Ramazan Keleş’in değil, yardımcıları Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı ve dördüncü hakem Tayfun Sarı olmak üzere hepsinin kuraldan bihaber olmalarıdır! Samsunspor şimdi kural hatası itirazında bulunacak.