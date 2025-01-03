Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile sözleşme imzaladı

İHA

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı için imza töreni düzenledi.

Kulüp tesislerindeki törene Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, Asbaşkan Fatih Çevik, Bülent Bölükbaşı ve yöneticiler katıldı.

"HOCAMIZA HOŞ GELDİN DİYORUM"

Ümraniyespor ailesi olarak yeni bir dönemin başlangıcına imza attıklarını ifade eden Başkan Ömür Aydın, şu şekilde konuştu:

Yaklaşık 3-4 hafta önce bir hoca ayrılığımız gerçekleşti. Bu süreçte kendi kulüp antrenörlerimizle süreci takip edip, kulüp kültürüne, yapısına en uygun şekilde karar vermek istedik. Ümraniyespor olarak uzun vadeli planlar koyduk. Bunun sonunda hocamıza bir teklifle gittik. Sağ olsun hem bizim değerlerimizi hem de hedeflerimizi o da benimsedi ve teklifimizi geri çevirmedi. Yeni dönemde hocam ve ekibiyle devam etme kararı aldık. Hem Tük futbolunda hem de Ümraniyespor'da güzel şeylerin başladığı gün oldu. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Hocamıza hoş geldin diyorum.

"AVRUPA'NIN EN İYİ ORGANİZASYONUN BİRİNİN İÇİNDEYİM"

Uzun süre yurt dışında çalıştığını belirten Bülent Bölükbaşı, şu şekilde konuştu:

Avrupa’nın en iyi organizasyonun birinin içindeydim. Yurt dışında devam etmek istedim. Türkiye’ye dönmekle ilgili düşüncem yoktu. Başkanın vizyonu, göstermiş oldukları ilgi beni buraya samimiyetle gelmeye yöneltti. Proje olmadığı takdirde gelmeyi düşünmüyordum. Hikayeye inandım, şu anda buradayım. İnşallah ekibimle beraber bu hikayeyi yazma tarafında olmak beni mutlu edecek. Ekibimle beraber Ümraniyespor’u istediği, beklediği, hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bana ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.

"SÜREÇ HIZLI GELİŞTİ"

Transferlerle ilgili sorulan soruya ise Bölükbaşı, şu cevabı verdi:

Süreç hızlı gelişti. Kulübün bu konuyla ilgili hazırlıkları var. Takımla ilgilenmeyi tercih eden bir teknik adamım. Elimdekini değerlendiren biriyim. Şu anda önceliğim takımı geliştirmek. Sonraki sürece bakacağız. İnşallah daha kaliteli, daha iyi top oynayan bir takım seyrederiz.

"İNŞALLAH ÇOK ŞEYLER YAPACAKTIR"

Daha önce Suudi Arabistan ekiplerinde görev alan Bülent Bölükbaşı’ya, Fatih Terim’in Al Shabab'ın başına geçmesinin hatırlaması üzerine, şunları dedi:

Orada başarılı olmasını canı gönülden isterim. Hem hemşehrim, hem büyüğüm, ağabeyim, babamız. İnşallah çok şeyler yapacaktır.

"TÜRK FUTBOLU VE ÜMRANİYESPOR İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEY"

Fatih Çevik de, Bülent Bölükbaşı’na teklifi kabul ettiği için teşekkür ederek, şunları dedi:

1. Lig’de güzel ve kariyerli bir hocanın olması Türk futbolu ve Ümraniyespor için değerli bir şey.

Konuşmaların ardından imza töreni ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.