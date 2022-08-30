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    Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak

    Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacak.
    • 30.08.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 18:05
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    Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak

    Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü yapılacak olan Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

    Daha önceden Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan lig maçının Kasımpaşa'nın stadı olan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığı açıklandı.

    Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Kasımpaşa Stadı nda oynanacak #1

    Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Kasımpaşa Stadı nda oynanacak #2


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