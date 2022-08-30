Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak

Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacak.

Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü yapılacak olan Ümraniyespor-Trabzonspor maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Daha önceden Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan lig maçının Kasımpaşa'nın stadı olan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığı açıklandı.



