Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'a 5 attı!

Haber Merkezi
1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Müsabakada kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Ümraniyespor oldu.
ÜMRANİYESPOR, RAHAT KAZANDI
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lucas Joao, 24. dakikada Burak Öksüz, 83 ve 87. dakikada Batuhan Çelik, 90. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde dört hafta sonra kazanan Ümraniyespor puanını 38'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Boluspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış