Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

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1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Ümraniyespor 2-0'lık skorla kazandı.

ÜMRANİYESPOR, 2 GOLLE KAZANDI

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benny ve 64. dakikada Kubilay Aktaş kaydetti.

Ev sahibi ekipte Georgi Minchev, 74. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

YENİ MALATYASPOR, PUANLA TANIŞAMADI

2 haftalık galibiyet hasretine son veren Ümraniyespor, puanını 17'ye çıkardı.

Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.