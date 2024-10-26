Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

Haber Merkezi
1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Ümraniyespor 2-0'lık skorla kazandı.
ÜMRANİYESPOR, 2 GOLLE KAZANDI
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benny ve 64. dakikada Kubilay Aktaş kaydetti.
Ev sahibi ekipte Georgi Minchev, 74. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
YENİ MALATYASPOR, PUANLA TANIŞAMADI
2 haftalık galibiyet hasretine son veren Ümraniyespor, puanını 17'ye çıkardı.
Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış