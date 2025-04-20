Ümraniyespor'a Ankara Keçiörengücü karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi

1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Aktepe'de oynanan müsabakayı konuk ekip Ümraniyespor, 1-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Dimitri Cavare kaydetti.

ÜMRANİYESPOR, 4 MAÇ ARANIN ARDINDAN KAZANDI

Bu galibiyet ile birlikte Ümraniyespor ligde 4 maç aranın ardından galibiyet almayı başardı ve puanını 50'ye yükselterek azda olsa play-off umutlarını sürdürmeyi başararak hattın 4 puan gerisinde 11. sırada yer aldı.

3 maçlık galibiyet serisi son bulan Keçiörengücü ise 51 puanda kalarak 9. sırada yer buldu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Ümraniyespor, play-off hattında 4 puan önünde bulunan Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Keçiörengücü ise ligde 2. sırada yer alan Fatih Karagümrük deplasmanında olacak.