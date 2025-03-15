Ümraniyespor'a Boluspor karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi

1.Lig'in 30. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren tek golü dakika 59'da Jurgen Bardhi kaydetti.

BOLUSPOR, 10 KİŞİ KALDI

Boluspor'da Oğuz Güçtekin, maçın 10. ve 71. dakikalarında gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 44

Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor, puanını 44 yaptı. Boluspor ise 44 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Ümraniyespor, Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor, Bandırmaspor'u konuk edecek.