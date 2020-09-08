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    Ümraniyespor'da 14 kişi koronavirüse yakalandı

    Ümraniyespor Kulübü, yedisi futbolcu, ikisi teknik heyetten olmak üzere toplam 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 15:41
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 15:41
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    Ümraniyespor'da 14 kişi koronavirüse yakalandı

    TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, bugün yapılan koronavirüs testlerinin ardından resmi Twitter adresinden bir açıklama yaptı.

    Ümraniye ekibi, 14 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    İKİSİ ANTRENÖR, YEDİSİ FUTBOLCU

    "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Ümraniyespor da 14 kişi koronavirüse yakalandı #1

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