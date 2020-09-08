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- Ümraniyespor'da 14 kişi koronavirüse yakalandı
Ümraniyespor'da 14 kişi koronavirüse yakalandı
Ümraniyespor Kulübü, yedisi futbolcu, ikisi teknik heyetten olmak üzere toplam 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 15:41
- Güncelleme : 08.09.2020 - 15:41
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, bugün yapılan koronavirüs testlerinin ardından resmi Twitter adresinden bir açıklama yaptı.
Ümraniye ekibi, 14 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
İKİSİ ANTRENÖR, YEDİSİ FUTBOLCU
"Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."