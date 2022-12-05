Ümraniyespor'da Nika Gagnidze ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Nika Gagnidze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'de 13 maç sonunda topladığı 7 puanla son sırada bulunan Ümraniyespor'da ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, 21 yaşındaki genç oyuncusu Nika Gagnidze ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nika Gagnidze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

3 maçta forma giydi

Sezon başında Dila Gori takımından Ümraniyespor'a transfer olan Gürcü oyuncu, takımıyla 3 maça çıkmıştı.