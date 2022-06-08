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Ümraniyespor'da Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'da Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.
- 08.06.2022 - 10:56
Ümraniyespor, bu sezon TFF 1. Lig'i 70 puanla 2. sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.
Bu sezon Ümraniyespor'la birlikte Süper Lig'de tam 8 tane İstanbul ekibi yer alacak.
Ümraniye ekibinde başkanlık seçimleri gerçekleşti. Süper Lig'in yeni ekibinde yapılan seçimleri Tarık Aksar kazandı ve yeniden başkanlığa seçildi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen olağan kongremizde başkanımız Tarık Aksar yeniden başkan seçildi." denildi.
Tarık Aksar'ın yönetim kurulu üyeleri
Başkan Tarık Aksar'ın yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:
Gökhan İbrahimağaoğlu, Güral Yanık, Ejder Batur, Mustafa Polat, Nedim Can Sipahi, Oğuzhan Sarı, Ömür Aydın, Yusuf Ethem Koyuncu, Zafer Sevencan, Zeki Gümüş.