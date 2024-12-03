Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı'ya veda

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1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

14 MAÇTA 19 PUAN

Tuncay Şanlı yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta 19 puan topladı. Ümraniyespor, ligde 11. sırada yer alıyor.

TUNCAY ŞANLI KİMDİR?

Tuncay Şanlı, 16 Ocak 1982'de Sakarya'da doğmuş olan eski bir Türk milli futbolcudur ve şu anda teknik direktör olarak çalışmaktadır.

Futbol kariyerine Sakaryaspor'un altyapısında başlayan Şanlı, orta saha veya forvet mevkiinde oynamıştır.

2002-03 sezonunda Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'de geçirdiği beş sezonda önemli başarılar elde etmiş, 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı oynanan maçta hat-trick yaparak Avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan Türk futbolcu unvanını kazanmıştır. Fenerbahçe ile 100. yıl şampiyonluğunda Alex de Souza ile önemli katkılar sağlamıştır.

2007 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'nin Middlesbrough takımına transfer olmuş, burada iki sezon oynadıktan sonra Stoke City'ye geçmiştir. 2011'de Almanya'nın VfL Wolfsburg takımı ile anlaşmış, ardından Bolton Wanderers'a kiralık olarak gitmiştir. 2012-13 sezonunda Bursaspor ile anlaşmış, daha sonra Katar'ın Umm Salal ve Hindistan Süper Ligi takımlarından Pune City'de oynamıştır. Futbolculuk kariyerini Ocak 2016'da sonlandırmıştır.

Teknik direktörlük kariyerine ise 2016'da Sakaryaspor'da başlamış, ancak 2017'de bu görevinden ayrılmıştır. Şanlı, Türkiye A Milli Takımı formasını 80 kez giyerek 22 gol atmıştır ve bu istatistiklerle Türkiye'nin tüm zamanların üçüncü en golcü futbolcusu olarak kabul edilir.