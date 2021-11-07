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    Ümraniyespor'dan Ali Şansalan'a büyük tepki

    Ümraniyespor'dan Ali Şansalan'a büyük tepki

    TFF 1. Lig maçına atanan Ali Şansalan burada da verdiği kararlarla konuk ekip Ümraniyespor cephesinden tepki aldı. 3-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi genç hakeme yüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 14:18
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    TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankragücü'ne 3-0 mağlup olan Ümraniyespor, Ali Şansalan'ı hedef alan sert bir açıklama yaptı.

    SON ZAMANLARDA TEPKİ ÇEKİYOR

    Ümraniyespor'un yaptığı açıklamada, Ali Şansalan'ın kendini kanıtlama gayretinde olduğu iddia edildi.

    Bilindiği üzere genç hakem, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında düdük çalmış ve verdiği-vermediği kararlarla özellikle sarı-lacivertli camiadan büyük tepki çekmişti.

    Ümraniyespor dan Ali Şansalan a büyük tepki #1

    İşte Ümraniyespor'un yaptığı açıklama:

    Ümraniyespor dan Ali Şansalan a büyük tepki #2

    Ümraniyespor dan Ali Şansalan a büyük tepki #3

    DERBİDE NE OLMUŞTU, ŞİMDİ NE OLDU?

    Kim Min-Jae ve Djaniny mücadelesinde Güney Koreli savunmacının rakibini ittiğini savunan Ali Şansalan ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek tecrübeli stoperi oyundan atmıştı.

    Ümraniyespor dan Ali Şansalan a büyük tepki #4

    Ankaragücü - Ümraniyespor maçında da benzer bir pozisyon yaşandı. Ümraniyesporlu Vrsajevic'in hamlesiyle yerde kalan Ankaragücülü Owusu pozisyona devam etmek istese de Ali Şansalan oyunu durdurarak Vrsajevic'e kırmızı kart gösterdi.

    Ümraniyespor dan Ali Şansalan a büyük tepki #5

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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