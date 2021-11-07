Ümraniyespor'dan Ali Şansalan'a büyük tepki

TFF 1. Lig maçına atanan Ali Şansalan burada da verdiği kararlarla konuk ekip Ümraniyespor cephesinden tepki aldı. 3-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi genç hakeme yüklendi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankragücü'ne 3-0 mağlup olan Ümraniyespor, Ali Şansalan'ı hedef alan sert bir açıklama yaptı.

SON ZAMANLARDA TEPKİ ÇEKİYOR

Ümraniyespor'un yaptığı açıklamada, Ali Şansalan'ın kendini kanıtlama gayretinde olduğu iddia edildi.

Bilindiği üzere genç hakem, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında düdük çalmış ve verdiği-vermediği kararlarla özellikle sarı-lacivertli camiadan büyük tepki çekmişti.

İşte Ümraniyespor'un yaptığı açıklama:

DERBİDE NE OLMUŞTU, ŞİMDİ NE OLDU?

Kim Min-Jae ve Djaniny mücadelesinde Güney Koreli savunmacının rakibini ittiğini savunan Ali Şansalan ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek tecrübeli stoperi oyundan atmıştı.

Ankaragücü - Ümraniyespor maçında da benzer bir pozisyon yaşandı. Ümraniyesporlu Vrsajevic'in hamlesiyle yerde kalan Ankaragücülü Owusu pozisyona devam etmek istese de Ali Şansalan oyunu durdurarak Vrsajevic'e kırmızı kart gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)