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    Ümraniyespor'dan VAR'a büyük tepki

    Ümraniyespor'dan VAR'a büyük tepki

    Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabı, Gaziantep FK maçında aleyhlerine verilen penaltı kararına yaratıcı bir fikirle eleştiri getirdi.
    • 13.09.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:51
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    Süper Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

    Mücadelenin 59. dakikasında ev sahibi lehine verilen penaltı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

    Kitsiou, defansın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Ümit Öztürk, direkt penaltı noktasını gösterdi. VAR ise herhangi bir müdahalede bulunmadı.

    VAR'a tepki

    Sosyal medyada pozisyonun penaltı olmadığını belirten futbolseverler VAR'a büyük tepki gösterirken Ümraniyespor da sessiz kalmadı.

    Twitter'dan yapılan paylaşımda yaratıcı bir fikir oluşturan İstanbul temsilcisi, ekranın solunda penaltı pozisyonuna yer verirken, sağda da soğan doğrama videosu yer aldı.

    İşte o paylaşım

    Ümraniyespor dan VAR a büyük tepki #1

    Ümraniyespor dan VAR a büyük tepki #2

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


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