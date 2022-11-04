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- Ümraniyesporlu Geraldo kornerden gol attı
Ümraniyesporlu Geraldo kornerden gol attı
Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederken maça kırmızı-beyazlıların oyuncusu Geraldo'nun kornerden attığı gol damga vurdu.
- 04.11.2022 - 21:57
Ümraniyespor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi mücadeleyi 3-1 kazanarak bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Mücadeleye Geraldo'nun kornerden attığı gol damga vurdu.
Kornerden Runnarson'u avladı
Maçın 38. dakikasında kornerde topun başına geçen Geraldo, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Runarson'u avlayan Angolalı oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)