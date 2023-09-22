Ümraniyespor'u mağlup eden Eyüpspor 6'da 6 yaptı Eyüpspor, 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

ensonhaber.com 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Ümraniyespor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanırken galibiyet gollerini 60'ta Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. 34 yaşındaki Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asiste ulaşmış oldu. Eyüp liderliğini sürdürdü Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan ve puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdüren Eyüpspor, ligin bir sonraki maçında Sakaryaspor deplasmanına gidecek. 2 puanda kalan Ümraniyespor ise Bandırmaspor'u konuk edecek.

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