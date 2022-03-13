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    Umut Bozok, A Milli Takım'ı istiyor

    Umut Bozok, A Milli Takım'ı istiyor

    Kasımpaşa formasıyla 14 gol 6 asist yapan Umut Bozok, Stefan Kuntz'a mesaj gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 11:19
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    Süper Lig’in 29. haftasında Rizespor’u sahasında 3-1 mağlup eden Kasımpaşa’da takımın golcü oyuncusu Umut Bozok, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Yedek başlamanın bir forvet için mental olarak zor olduğunu söyleyen Bozok, "İlk hedef tabii ki gol atmak. Geçen hafta Göztepe karşısında da aynısını yapmıştım, bugün de oyuna girip golümü attım. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde bu performansım ortaya çıkıyor. Haftaya Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Çok önemli bir maç olacak. Bu maçı alırsak işi yüzde 80 bitiririz bence." ifadelerini kullandı.

    Umut Bozok, A Milli Takım ı istiyor #1

    "PORTEKİZ MAÇINA ÇAĞRILMAK İSTİYORUM"

    A Milli Takım’ın 24 Mart’ta deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşmada kadroda olmak istediğini söyleyen Umut Bozok, "Tabii ki bir Türk futbolcunun ilk hedefi Milli Takım formasını giymektir. Benim de hedefim tabii ki kadroda olmak. Milli Takım forması giyen çok iyi forvetler var. Gerçekten çok yetenekli isimler var. Neden olmasın, çok inanıyorum. Belki Portekiz’e gideriz hep beraber." dedi.

    Umut Bozok, A Milli Takım ı istiyor #2

    "OPSİYONUM VAR"

    Gol krallığında 14 gole ulaşan başarılı futbolcu, yeni sözleşme konusunda ise “Buraya kiralık olarak geldim ve kulübümde opsiyon var. Ama henüz konuşmadık transfer konusunu. Yakında Serkan Reçber’le görüşeceğiz. Hayırlısı olsun." açıklamasını yaptı.

    "TÜRKİYE KAZANACAK"

    Umut Bozok son olarak, A Milli Takım’ın Portekiz karşısındaki şansını da değerlendirerek "Türk oyuncuların bu ara performansı çok yüksek. Bence Portekiz’e karşı zor bir maç olacak ama hayırlısıyla Türkiye kazanacak bu karşılaşmayı." diye konuştu.


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