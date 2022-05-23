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Umut Bozok gol kralı oldu

Umut Bozok gol kralı oldu

Süper Lig'i 20 golle tamamlayarak gol kralı olan Kasımpaşalı Umut Bozok, 2012-2013 sezonundan sonra bunu başaran ilk yerli oyuncu oldu.