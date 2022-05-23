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- Umut Bozok gol kralı oldu
Umut Bozok gol kralı oldu
- 23.05.2022 - 13:45
- Güncelleme : 23.05.2022 - 13:54
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 20 golle tamamlayan Kasımpaşalı Umut Bozok, 2012-2013 sezonundan bu yana gol kralı olma başarısını gösteren ilk yerli oyuncu oldu.
Futbolseverlerin 1067 gol izlediği 2021-2022 sezonunda hafta başına gol ortalaması 28,1 olarak gerçekleşti. Ligde 44 gole sahne olan 27. hafta, en fazla gole ulaşılan hafta olurken 19. haftada takımlar sadece 16 gol üretebildi.
Ev sahibi takımların 606 gol bulduğu karşılaşmalarda deplasman ekipleri 461 golde kaldı. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümlerinde 490, ikinci devrelerde ise 577 gol atıldı.
Gol kralı Umut Bozok
Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, 2021-2022 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.
Umut Bozok'u 18'er golle Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ve Rizespor'da 16 gole ulaşan Joel Pohjanpalo izledi.