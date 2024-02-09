Umut Bozok: Sakat numarası yaptığım düşünüldü Trabzonspor'da kadro dışı kalan Umut Bozok, "Kulüp, benim sakat olmadığımı ve bir sonraki kulübümü düşündüğüm için sakat numarası yaptığımı düşündü" itirafında bulundu.

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray derbisi öncesinde 19 Ocak tarihinde Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür'le birlikte kadro dışında bırakılan Trabzonsporlu Umut Bozok, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Fransız basınında L'Equipe'e konuşan forvet oyuncusu, kadro dışı bırakılmayı hak etmediğini sakat olduğunu ve Konyaspor'a gönderilmek istediğini söyledi.

"Para aslında en önemli şey değil"

Paranın önemli olmadığını belirten Umut, şunları dedi:

Trabzonspor'da iyi bir sözleşmeye sahip olduğum doğru. Ancak Türk olarak kabul edildiğim için Türk Lirası ile ödeme alıyorum. İmzaladığımda, 1 euro 19 TL'ydi, bugün ise 1 euro 33 TL. Ödemelerin aralıklı olması aslında endişe verici değil. Bazen üç aylık ödemeyi bir haftada alıyorsun. Diğer zamanlarda ise beş ay gecikme olabiliyor, geçen sezon olduğu gibi. Şu anda iki aylık gecikme var. Bu gecikmeler Türk oyuncular için her zaman bir sorun olmuştur. Buraya imza atarken bunu biliyordum, bu yüzden pek rahatsız etmiyor bu durum beni. Para aslında en önemli şey değil.

"Abdullah Avcı gelince kulübeye geçtim"

Abdullah Avcı hakkında konuşan Umut Bozok, şu ifadeleri kullandı:

2022 yılında Trabzonspor'a geldiğimde her şey yolundaydı. Abdullah Avcı ile o dönem oynadım ve goller attım. Ancak, benim ardımdan Maxi Gomez'i transfer ettiler ve süre alamamaya başladım. Süper Lig'de gol kralı oldum Milli takıma seçildim. Dolayısıyla önemli oyuncu statüsüne sahip olacağımı düşünüyordum. Ancak öyle olmadı. Abdullah Avcı'nın yerine Nenad Bjelica, geçince tekrar şans bulmaya başladım. Takımın genel performansı gibi ben de olağanüstü değildim, sonrasında Bjelica da görevden alındı zaten. Abdullah Avcı geri döndü ve ben tekrar yedek kulübesinin yolunu tuttum, sonra da tamamen kadrodan çıkarıldım.

"Sakatlık numarası yaptığım düşünüldü"

Umut Bozok, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kasım ayında Abdullah Avcı ile bir görüşmemiz oldu. Bakış açısını bana anlattı ve kafasında Paul Onuachu ve Enis Destan'ın arkasında 3. golcü konumunda olduğumu söyledi. Saygı duyuyorum bu kararına ama takımı tekrar devraldığında bazı ağrılarım vardı ve yeniden yerimi kazanmak için kendimi biraz zorladım. Fakat sakatlandım ve tedavi olmam gerekti. Kulüp, benim sakat olmadığımı ve bir sonraki kulübümü düşündüğüm için sakat numarası yaptığımı düşündü.

"Kasık fıtığı teşhisi konuldu"

Kendisine kasık fıtığı teşhisi konduğunda bahseden Umut, şu sözleri sarf etti:

Ben asla böyle biri değilim! Bunu ima etmeleri beni incitti. Başka bir kulübe, oynamadan neden gitmek isteyeyim? Noel tatili için beş günlük iznimi, Rennes'teki ailemin yanına gitmek için kullandım ve eski Lorient doktoruma danışmak için fırsat buldum. Bana başlangıçta kasık fıtığı teşhisi konuldu. Ağrının tam olarak nerede olduğunu asla bilemezsiniz. Bir gün iyileşir, diğer gün kötüleşir. Trabzonspor'a döndüğümde, bunu yöneticilere açıkladım, bana yine de inanmadılar. Daha sonra toparladım ve antrenör de takıma dönmemi istiyordu ama Galatasaray maçı öncesinde sportif direktör beni aradı ve dışı kaldığımı söyledi. Anlam veremedim.

"Akademide antrenman yapıyorum ve artık yalnızım"

Artık yalnız idman yaptığını söyleyen 27 yaşındaki isim, şu değerlendirmeyi yaptı: