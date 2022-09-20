Umut Bozok taraftara iç çamaşırı linki gönderdi

Trabzonspor'un başarılı golcüsü Umut Bozok, Gaziantep FK maçındaki hava topu mücadelesinde görünen iç çamaşırının markasını soran taraftara ürün linki gönderdi.

Süper Lig'de 7. hafta maçında Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Trabzonspor, milli araya moralli girerken goller Trezeguet, Bakasetas ve Marc Bartra'dan geldi.

Son dakikada 3 puan sevinci yaşayan Fırtına'da Umut Bozok da hücum hattında gol aradı ancak rakip fileleri sarsamadı.

İç çamaşırının linkini gönderdi

Milli oyuncu mücadelede görünen iç çamaşırı nedeniyle marka soran bir taraftara ise giydiği ürünün satın alma linkini gönderdi.

Bu cevap bordo mavili taraftarlar tarafından tebessümle karşılandı ve günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.