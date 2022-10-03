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    Umut Bozok, Trabzonspor'da gollerine devam ediyor

    Süper Lig'de geçen sezonu gol kralı olarak bitiren Umut Bozok, bu sezon Trabzonspor formasıyla fazla süre alamamasına rağmen skor üretmeye devam ediyor.
    • 03.10.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:42
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    Umut Bozok, Trabzonspor'da gollerine devam ediyor

    Trabzonspor'un yaz transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı golcü futbolcu Umut Bozok, yeni takımına da katkı vermeye devam ediyor.

    Gol atmaya devam ediyor

    Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan Umut Bozok, bordo-mavili takımda fazla süre bulmamasına karşın 8 haftalık süreçte 2 gol atmayı başardı.

    Umut Bozok, Trabzonspor da gollerine devam ediyor #1

    Kayserispor maçında galibiyeti getirdi

    Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Umut Bozok, Trabzonspor'da ligde 4 maçta 223 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.

    Umut Bozok, Trabzonspor da gollerine devam ediyor #2

    6 maçta 3 gol kaydetti

    Avrupa'da ise 2 maçta 41 dakikaya 1 gol sığdırdı. Bordo-mavili futbolcu, 6 maçta 264 dakika sahada mücadele ederken, rakip fileleri 3 kez havalandırmış oldu.

    Geçen sezon gol krallığı yaşamıştı

    Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, gol kralı unvanını elde etmişti. Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol kaydeden Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

    Umut Bozok, Trabzonspor da gollerine devam ediyor #3

    A Milli Takım'a yükseldi

    Umut Bozok, Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla ligde toplam 42 karşılaşmaya çıkıp, 22 gol kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselirken, ligde son dönemlerin en skorer yerli futbolcusu olmayı da başardı.

    Umut Bozok, Trabzonspor da gollerine devam ediyor #4


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