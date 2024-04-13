Umut Bozok'tan teknik heyete saygısız hareket

Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, 32. haftanın açılış maçında Sivasspor'u konuk etti.
Bordo-mavili takım, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekibe 1-0 mağlup oldu.
Teknik heyete saygısız hareket
Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Umut Bozok'un teknik ekibe yaptığı el hareketi ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Trabzonspor'un taraftarları, Umut Bozok'un olaylı hareketine büyük tepki gösterdi.
Mücadelenin ardından stadyum dışında bekleyen bazı taraftarlar, golcü oyuncuya karşı olumsuz tezahüratlar yaparak tepkilerini dile getirdi.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)
1 gol 1 asist
27 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği maçlarda 1 gol atıp ve 1 asist yaparak katkı sağladı.
Yaşanan bu olay, performansının ötesinde gündemin ana maddelerinden biri haline geldi.
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