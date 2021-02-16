Euro
8.3995
-0.65%
Dolar
6.9183
-0.66%
Altın
405.08
-0.53%
Borsa
1.574
0.71%
Bitcoin
346.220
1.13%
EXEN Coin
17.60
1.49%
0ºC
İstanbul
Kar 0 C

    Umut Bulut, Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti

    Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkan Umut Bulut, tarihin en çok forma giyen futbolcusu olan Oğuz Çetin'i yakaladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Umut Bulut, Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti

    Yeni Malatyaspor'un 37 yaşındaki santrforu Umut Bulut, tarihe geçmeye hazırlanıyor.

    Bulut, Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı. Bulut bir maça daha çıkarsa tarihe geçecek.

    163 GOL ATTI

    Süper Lig'de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvet,  100 gol barajını geçen futbolculardan biri oldu.

    2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.

    Umut Bulut, Oğuz Çetin in rekorunu egale etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir