Umut Bulut, Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti

Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkan Umut Bulut, tarihin en çok forma giyen futbolcusu olan Oğuz Çetin'i yakaladı.

Yeni Malatyaspor'un 37 yaşındaki santrforu Umut Bulut, tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Bulut, Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı. Bulut bir maça daha çıkarsa tarihe geçecek.

163 GOL ATTI

Süper Lig'de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvet, 100 gol barajını geçen futbolculardan biri oldu.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.