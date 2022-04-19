Umut Bulut: Trabzonspor'a şampiyonlukları hayırlı olsun

Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Eyüpspor'un golcüsü Umut Bulut, Fenerbahçelileri kızdıracak bir açıklama yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kariyerini sürdüren 39 yaşındaki Umut Bulut, istikrarı ve performansıyla dikkat çekiyor.

Umut Bulut, uzun yıllar boyunca Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'da forma giydi. Deneyimli oyuncu, Galatasaray'da 2 lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor formasıyla da bir kez Türkiye Kupası'nı kazanan Umut Bulut, 2011-2012 sezonunda Fransa ekibi Toulouse'da forma giydi.

"Elimden geleni yapacağım"

A Milli Takım'da çıktığı 39 maçta 10 gole imza atan tecrübeli santrfor, 515 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Sezon başında transfer olduğu Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Umut Bulut, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İstanbul ekibinin 1. Lig'de oynadığı 31 maçın 30'unda forma giyen ve 14 kez fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, "Fiziksel olarak Allah vergisi özelliklerim, çok çalışmam ve profesyonelliğimden dolayı uzun yıllar oynamak nasip oldu. Önümüzdeki sezon da futbol oynamak istiyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkarız ve orada devam ederim. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Ancak teknik direktör olmak ve bir yerlere gelmek... Onu da zaman gösterecek. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"İlk 2 için sonuna kadar mücadele vereceğiz"

Umut Bulut, 32. hafta sonunda 51 puanla 5. basamakta bulundukları 1. Lig'de kadro kaliteleriyle daha üst sıralarda yer almayı hak ettiklerini söyledi.

Sezon sonunda ilk 2'de yer alarak Süper Lig'e doğrudan yükselmek istediklerini aktaran 39 yaşındaki futbolcu, "Puan ve sıralama açısından daha iyi bir yerde olabilirdik. Burası tuhaf bir lig. Bazen kalite ve mücadele yetmiyor. Şans da lazım. İlk 2 için sonuna kadar mücadele vereceğiz. İlk 2 olmazsa da play-off'tan çıkmaya çalışacağız. Tecrübeli ve kaliteli bir takımız. Play-off'a kalırsak başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkarız." diye konuştu.

Umut Bulut, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider durumunda bulunan eski takımı Trabzonspor'a ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"Şampiyonlukları (Trabzonspor) hayırlı olsun"

2006-2011 yıllarında formasını giydiği bordo-mavili takımın sergilediği performansla şampiyonluğu hak ettiğine vurgu yapan deneyimli oyuncu, "Artık özlenen şampiyonluğu taraftarı ve camiasıyla rahat bir şekilde kutlayacaklardır. Ben de bunun için çok seviniyorum. Çünkü 2010-2011 sezonunda bu olmadı. Şampiyon olduk ama olaylardan dolayı gerçekleşmedi. Bunun için üzgünüz. Bu sene taraftar ve camiayla hep beraber kutlayacaklardır. Biz de Trabzonspor'u sevenler olarak çok mutluyuz. Uzun bir süre geçmişti. Şampiyonluklar son anda gitmişti. Ama bu sezon uzun bir aradan sonra fark atarak şampiyon olacaklar. İnşallah Trabzonspor için hayırlı olur. Trabzonspor'un uzun yıllar başarılı olacağını ve istikrarlı bir şekilde ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bu sene için de şampiyonlukları hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.