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    Umut Bulut'tan 27 dakikada iki gol

    TFF 1.Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut, 2021-22 sezonu açılış gollerini attı. Umut Bulut, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maçın ilk 27 dakikasında iki gol birden attı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 09:29
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    Umut Bulut'tan 27 dakikada iki gol

    Süper Lig 'de son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen ve geçen yıl lig tarihinde en çok maça çıkan oyuncu rekorunu imza atan Umut Bulut yeni sezonda Eyüpspor'da forma giyecek.

    27 DAKİKADA 2 GOL

    38 yaşındaki deneyimli oyuncu TFF 1.Lig'in yeni ekibi Eyüpspor ile ilk lig maçında Gençlerbirliği karşısında iki gol birden attı.

    Umut Bulut, 2021-22 sezonu açılış gollerini kaydederken kalitesini yeniden ortaya koydu.

    Umut Bulut tan 27 dakikada iki gol #1

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