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Umut Bulut'tan 27 dakikada iki gol

Umut Bulut'tan 27 dakikada iki gol

TFF 1.Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut, 2021-22 sezonu açılış gollerini attı. Umut Bulut, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maçın ilk 27 dakikasında iki gol birden attı.