Beşiktaş'ta sakatlık! Umut Meraş, Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldı

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Süper Lig'in 22. hafta maçın Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan bu kritik mücadele öncesinde ise Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılarda bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta ısınmalar sırasında adelesinde ağrı hisseden deneyimli savunma oyuncusu Umut Meraş, kadrodan çıkartıldı.
Milli futbolcunun yerine ise Emrecan Terzi ilk 11'e dahil edildi.
"Ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir.
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