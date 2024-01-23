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Beşiktaş'ta sakatlık! Umut Meraş, Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldı

Beşiktaş'ta sakatlık! Umut Meraş, Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldı Beşiktaşlı Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarıldı. Umut'un yerine ise Serkan Emrecan Terzi Adana Demirspor maçına ilk 11’de başladı.