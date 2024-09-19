Umut Meraş: Beşiktaş karşısında kazanacağımıza inanıyorum Eyüpspor'un formda oyuncusu Umut Meraş, deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçını kazanmak için kararlı olduklarını belirtti.

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İHA

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Eflatun-sarılı ekip, Kemerburgaz’daki tesislerinde yoğun bir şekilde hazırlıklarına devam ederken, başarılı oyuncu Umut Meraş basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIP KAZANMAK İSTİYORUZ"

Umut Meraş, ligin ilk 5 haftasında yakaladıkları başarılı çıkışı vurgulayarak, bu süreçte mağlubiyet yaşamadıklarını hatırlattı. Eski takımı Beşiktaş’a karşı oynayacakları bu haftaki maçı sabırsızlıkla beklediğini belirten Meraş,

Bu maç benim için özel, eski takımıma karşı sahada olacağım. Ancak hedefimiz net: puanlar almak ve galibiyetle dönmek. Sahada en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Hem zevkli hem de heyecan dolu bir maç olacağını düşünüyorum. Elimizden geleni yaparak sahadan kazanan taraf olmak istiyoruz

dedi.

"BEŞİKTAŞ BU SENE ÇOK DAHA ATAK OYNUYOR"

Tecrübeli futbolcu Umut Meraş, Beşiktaş’ın geçen sezon ve bu sezon sergilediği oyun tarzındaki farklılıklara da değindi.

Meraş,

Beşiktaş'ta oynayan her oyuncu üst seviyede, çünkü Beşiktaş büyük bir camia. Geçen yılki Beşiktaş ile bu seneki arasında fark soracak olursanız, bu yıl daha ofansif bir oyun izliyorum. Maçlarını yakından takip ediyorum. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak ve 3 puanı almak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Takım içinde güzel bir atmosfer ve güçlü bir arkadaşlık var. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız

ifadelerini kullandı.

"OLAYA TAKIM OLARAK BAKIYORUZ"

Umut Meraş, kendisinin yanı sıra Tayfur Bingöl ve Caner Erkin’in de geçmişte Beşiktaş forması giydiğinin hatırlatılması üzerine,

Sahada üç eski Beşiktaşlı olarak özel bir hazırlığımız yok, çünkü biz bireysel değil, takım olarak mücadele ediyoruz. Takım ruhu her şeyden önemli. Bu açıdan olaylara bireysel değil, kolektif bir perspektiften bakıyoruz. Şu anki pozisyonumuz da oldukça iyi

şeklinde değerlendirmede bulundu.

"ARDA HOCA BİZE ARKADAŞ GİBİ YAKLAŞIYOR"

Umut Meraş, Teknik Direktör Arda Turan’ın futbolculuk dönemindeki geniş tecrübesini şu anda takıma aktardığını belirterek,

Arda hoca, Barcelona, Atletico Madrid ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde kaptanlık yapmış bir futbolcu. Bu üst düzey deneyim, hem maçlarda hem de antrenmanlarda taktikselliği ve teknik bilgisiyle kendini gösteriyor. Bize yaklaşımı arkadaşça ve destekleyici, bu da takım için oldukça önemli bir etken

şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR DERBİ OLUR"

28 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında şunları söyledi:

Derbiler her zaman her iki takım için de yüksek stres içerir. Bu yüzden bu maçın oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ev sahibi takım genellikle biraz daha avantajlı olur, ancak umarım seyir zevki yüksek bir karşılaşma izleriz. Biz de bu derbiyi merakla bekliyoruz ve heyecanlıyız.

"BAKARSIN BİZ DE ŞAMPİYON OLURUZ"

Milli futbolcu, şampiyonluk yarışını şu aşamada değerlendirmek için erken olduğunu vurguladı:

Henüz 5 hafta geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalitesi oldukça yüksek. Tabii ki biz de bu yarışın içinde olabiliriz, her şey mümkün. Şu an için kimlerin şampiyon olacağını söylemek zor, zaman gösterecek.

"ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERİYORUZ"

Umut Meraş, takımda birçok oyuncunun Süper Lig deneyiminin bulunmasının büyük bir avantaj sağladığını belirterek,

Lig tecrübesi ve burada oynamak gerçekten önemli. Takımımızda bu ligi iyi bilen 10 oyuncu var. Şu anda 9 puanımız var ve bu tecrübemizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Eyüpspor’u en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu sezon aramızda belirlediğimiz bir hedef var ve o hedefe ulaşabilirsek bizim için büyük bir mutluluk olacak

şeklinde konuştu.

"HADDİMİZİ BİLEREK İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Başarılı futbolcu, takım içinde belirledikleri hedeflerden bahsettiklerini ancak bunları şimdilik açıklamak istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şu anda büyük bir hedef gibi görünüyor, ancak başkanımızla, teknik direktörümüzle ve takım arkadaşlarımızla bu hedef üzerinde konuştuk. Haddimizi bilerek adım adım ilerlemek istiyoruz. Geçen hafta yaşadığımız kaza bizi üzdü; 2-0 öndeyken 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu durum takım olarak moralimizi bozdu. Ancak bu tür maçları kazanmamız gerekiyor ve kazanabileceğimize inanıyorum. Bu tecrübeden ders çıkaracağız ve gelecek maçlara daha iyi hazırlanacağız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)