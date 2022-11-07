- Haberler
- Futbol Haberleri
- Umut Meraş nişanlandı
Umut Meraş nişanlandı
Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Umut Meraş, aile arasında bir törenle nişanlandı.
- 07.11.2022 - 13:35
- Güncelleme : 07.11.2022 - 14:51
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş, ağustos ayında kız arkadaşına evlenme teklifi etmişti. Meraş, sade bir törenle aile arasında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.
Nişan törenine Ahmet Nur Çebi de katıldı
Nişan törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Serhan Çetinsaya ve oyuncunun menajeri Kemal Can Tekin de katıdı.
Öte yandan 26 yaşındaki oyuncu, bilindiği üzere derbide sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Ahmet Nur Çebi, Umut Meraş'ın nişanında konuştu VİDEO
Ağustos ayında evlenme teklif etmişti
Beşiktaş'ta 77 numaralı formayı giyen Meraş, ağustos ayında sosyal medya hesabından evlilik teklifine dair bir kareye yer vermişti.
Tecrübeli futbolcu paylaşımını, "Seninle bir ömür Merve" notuyla yapmıştı.