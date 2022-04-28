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    Umut Meraş sakatlandı

    Beşiktaş, Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilmeye ve kanamaya rastlandığını açıkladı.
    • 28.04.2022 - 17:51
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    Umut Meraş sakatlandı

    Süper Lig’de bir yandan müsabakalarına devam eden Beşiktaş’ta Kasımpaşa mücadelesinde oyuna sonradan Rıdvan Yılmaz'ın yerine dahil olan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandığını açıkladı.

    Umut Meraş, Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

    Umut Meraş sakatlandı #1

    Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması

    Kulüpten yapılan açıklamada ‘’Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig ’de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesinde geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır. Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.’’ sözlerine yer verildi.


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