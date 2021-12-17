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    Umut Meraş'ın burnu kırıldı

    Beşiktaş'ın sol bek futbolcusu Umut Meraş, Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleştirilen idmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 18:05
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    Umut Meraş'ın burnu kırıldı

    Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sol bek Umut Meraş’ın sakatlığı ile sarsıldı.

    Siyah-beyazlıların son antrenmanında takım arkadaşıyla çarpışan 25 yaşındaki milli futbolcunun burnunda kırık meydana geldi.

    KULÜP AÇIKLAMASI

    Beşiktaş Kulübü, Umut Meraş hakkında şu açıklamayı yaptı: “Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

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