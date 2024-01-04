Umut Nayir, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

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EURO 2024'e aylar kala birçok futbolcu forma giyebileceği takıma gitmek istiyor.
Fenerbahçe'de santrfor oyuncularından Umut Nayir'de de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında renklerine bağladığı ancak Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir, İsmail Kartal'la görüşecek kiralık olarak ayrılmak istediğini iletti.
İsmail Kartal izin verdi
Umut Nayir, İsmail Kartal'dan "EURO 2024'te yer almak istiyorum. Bunun için düzenli oynamam lazım." diyerek müsaade istedi.
Sezon performansı
Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada gol katkısı yapamadı.
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