Umut Nayir, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan golcü futbolcu Umut Nayir, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek ayrılık için izin istedi.

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EURO 2024'e aylar kala birçok futbolcu forma giyebileceği takıma gitmek istiyor.

Fenerbahçe'de santrfor oyuncularından Umut Nayir'de de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında renklerine bağladığı ancak Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir, İsmail Kartal'la görüşecek kiralık olarak ayrılmak istediğini iletti.

İsmail Kartal izin verdi

Umut Nayir, İsmail Kartal'dan "EURO 2024'te yer almak istiyorum. Bunun için düzenli oynamam lazım." diyerek müsaade istedi.

Sezon performansı

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada gol katkısı yapamadı.